Nel weekend November Porc fa tappa a Zibello

Da venerdì 16 a domenica 18 novembre, la “Staffetta più golosa d’Italia” è nella città-patria del Culatello DOP – Eccellenze della Bassa e da ogni parte d’Italia – Due iniziative collegate: CASA NEBBIA, a San Secondo, e Guareschi Festival, a Busseto – Nei ristoranti, “A tavola con November Porc” con omaggio a Guareschi

Piaceri e delizie alla Corte di Re Culatello, è il titolo della “tappa” di NOVEMBER PORC … speriamo ci sia la nebbia! a ZIBELLO (da venerdì 16 a domenica 18 novembre). Titolo che racconta bene cosa si troverà in questa cittadina della Bassa parmense in occasione della più importante manifestazione europea legata al maiale. Zibello è la “patria” di una delle eccellenze italiane apprezzate in tutto il mondo (ultimamente ha entusiasmato Shangai), il Culatello di Zibello DOP. Che solo qui ha la Denominazione di Origine. Anche grazie ad un evento atmosferico, la nebbia, che, assieme al caldo estivo in riva al Po, permette una stagionatura speciale.

E alla nebbia è dedicata una della iniziative collegate a November Porc, che quest’anno allargano il territorio coinvolto. CASA NEBBIA è un allestimento temporaneo curato dal Comune di San Secondo Parmense, (fino al 9 dicembre, Scuderie della Rocca dei Rossi – sabato e domenica, 10:30-12:30 / 15-18 – ingresso gratuito) con foto e ricostruzione di ambiente rurale per illustrare il “lato buono” della nebbia. Sono in programma attività didattiche (per le scolaresche, collegate al Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle) e incontri per adulti. Si potrà abbinare l’ingresso a CASA NEBBIA ad una visita guidata alla Rocca (a prezzo scontato).

Giovannino Guareschi -l’altra grande personalità della Bassa, assieme a Giuseppe Verdi- è al centro della seconda iniziativa collegata a NOVEMBER PORC, il “Busseto Festival Guareschi, che espone la mostra “Giovannino Guareschi fotografo 1940-1952” (piazza Verdi) e “Giovannino a Busseto, fotocronaca della nebbia” (via Roma), mentre sabato 17, ore 17:00, al Teatro Verdi, verrà proiettato il film Il ritorno di don Camillo, introdotto da personalità della cultura.

Che NOVEMBER PORC sia ormai un prodotto turistico si comprende non solo dalle presenze, ma anche dall’offerta di pacchetti turistici di uno o due giorni, proposti dai tour operator associati alla Strada del Culatello di Zibello: Parma Incoming – tel 0521 29883 –e Food Valley Travel – tel 0521798515. Inoltre, è possibile effettuare visite guidate per gruppi fino a 15 persone (in lingua italiana o inglese) in aziende associate. Prenotare con alcuni giorni di anticipo. Info e prenotazioni: info@itineraemilia.it – mobile: 3277469902.

A proposito di prenotazioni, nel sito www.novemberporc.it si trovano tutte le informazioni (menù, riferimenti) relative alla proposta dei ristoratori aderenti alla Strada del Culatello di Zibello “A Tavola con November Porc”: per tutto il mese ci sono menù a prezzi concordati e, per ricordare il “papà” di Peppone e don Camillo (110 anni dalla nascita e 50 dalla morte), sono stati inseriti piatti ispirati a Guareschi.

NOVEMBER PORC a ZIBELLO inizia nella serata di venerdì 16 novembre, al PalaNovemberPorc (tensostruttura riscaldata con cucina e palco), dove si potrà cenare, assaggiando gustose proposte gastronomiche, accompagnate da birra MENABREA (il birrificio più antico in attività in Italia, è sponsor della rassegna) e da musica.

Sabato 17 novembre – Alle ore 9, apre il mercato dei prodotti tipici, con un “incontro” ad alto livello fra sapori ed eccellenze della Bassa (Culatello, Strolghino, Mariola, Spalla Cotta, Parmigiano Reggiano, ecc., ecc.) e quelli di tante altre zone d’Italia (dall’Alto Adige alla Puglia, dal Piemonte alla Toscana, dall’Abruzzo alla Lombardia, tanto per citare) creando una sorta di “Giro d’Italia” delle produzioni agroalimentari di grande caratura.

Non mancheranno lo store dei gadget ufficiali di NOVEMBER PORC (e INFO POINT), con la nuova “linea” di felpe, magliette, grembiuli, spille ed altri simpatici oggetti, fra cui il maialino-salvadanaio e il kit per le bolle di sapone,così come c’è anche il gioco ufficiale della kermesse: “TIRO al SALAME”, curato dal Circolo Cultori ed Estimatori del Suino, (il ricavato in beneficenza).

Alle ore 12.00, sarà possibile pranzare nel PalaNovemberPorc, e, oltre al “classico” Culatello di Zibello DOP (solo o accompagnato da altri salumi della zona), il menù, realizzato da esperte volontarie e tanti volontari, prevede: Tagliatelle alla Pasta di Salame, Pisarei e Fasoi, Polenta pasticciata al ragù di carne, Mariola, Arrosto di Fiocchetto, Guancialini, Stinco e, per finire, le Torte della tradizione locale.

In serata, “festa giovane” (forse una delle esclusive della kermesse): nel grande stand si potrà cenare con i piatti tipici della zona, insieme agli squisiti panini del McPorc e alla birra MENABREA e ballare accompagnati da deejay, con spettacoli live e diretta di Radio Bruno.

Domenica 18 novembre – Dalle ore 9, riapre il mercato. Dalle 10:30 nel gazebo de La Gazzetta di Parma/TV Parma, il giornalista Sandro Piovani, intervisterà varie personalità. A pranzo ritornerà in funzione lo stand gastronomico.

Alle 12:30 circa, inizia la preparazione del salame Strolghino da record (nel 2017 fu di 420 metri) che sarà poi fritto e distribuito gratuitamente intorno alle 15.

Per i camperisti sono stati riservati parcheggi in via Caduti di Nassyria, p.le Lelio Guidotti, via Avalli (zona campo sportivo) e in Zona Artigianale.

NOVEMBER PORC è organizzato dalla Strada del Culatello di Zibello DOP, con il sostegno dei Comuni interessati, Provincia di Parma, APT Servizi e Regione E R.