Rainieri (Lega): “Quasi impossibile avere informazioni sui dirigenti medici Ausl che dovrebbero essere sul sito”

“Perché è quasi sempre impossibile reperire informazioni sui dirigenti non generali dell’AUSL di Parma sul sito aziendale nonostante vi sia un chiaro obbligo di legge in nome del tanto sbandierato dovere di trasparenza per la pubblica amministrazione da parte della Regione Emilia-Romagna?”. È quanto chiede in una interrogazione alla Giunta regionale il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri.

“Alcuni cittadini che volevano informazioni su medici dipendenti dell’AUSL di Parma a cui volevano affidarsi mi hanno fatto notare che sul sito aziendale è quasi sempre impossibile trovarle – ha quindi raccontato il Consigliere regionale leghista – Infatti l’elenco stesso degli incarichi dirigenziali risale al 31 dicembre 2016 nonostante la pubblicazione dei dati relativi ad essi dovrebbe essere aggiornata per legge ogni tre mesi (art. 14 comma 2 del D.lgs. 33/2013).

Inoltre, sono presenti sul sito solo pochissimi dei curricula che invece dovrebbero essere pubblicati sempre secondo la legge nazionale sulla trasparenza delle PA (D.lgs. 33/2016). Preciso però che non si parla dei dati patrimoniali sulla cui obbligatorietà di pubblicazione è in corso una vertenza giudiziaria amministrativa e costituzionale. Si tratta comunque di un’inadempienza non da poco e non solo in quanto impedisce ai cittadini di avere informazioni immediate a cui avrebbero diritto ma anche perché l’amministrazione regionale di cui l’AUSL di Parma è comunque un’articolazione, si dice impegnatissima sulla trasparenza tanto da aver elaborato una legge, la L.R. 18/2016, finalizzata a sostenerla il più possibile.

Secondo le norme di tale legge la stessa Giunta fa da Osservatorio regionale sui crimini mafiosi, i fatti corruttivi e l’attuazione delle norme sulla trasparenza e promuove la Rete regionale per l’Integrità e la Trasparenza di cui anche l’AUSL di Parma fa ufficialmente parte. Viene da dire che sono le solite belle intenzioni delle amministrazioni a guida PD a cui non seguono i fatti, che invece sono quelli che contano”.