“Patrimoine et gourmandise”: da Périgueux una delegazione per avviare nuove progettualità

Il Sindaco Federico Pizzarotti e l’Assessore al Turismo e Progetto Unesco Cristiano Casa hanno ricevuto una delegazione della Città di Périgueux. L’iniziativa, che si è svolta in collaborazione con l’Associazione Festa Internazionale della Storia, ha portato a Parma il Sindaco Antoine Audi, del Vice Sindaco Laurent Mossion, dell’Assessore al Turismo e Patrimonio Laurence Datrier, del Presidente del “Salon du livre Gourmande” Fredérique Weber, della Direttrice della comunicazione Martine Noverraz, della Direttrice Generale dei Servizi Comunali Rosy Farges, del Capo di Gabinetto del Sindaco Jocelyne Varaillon e della Direttrice del Patrimonio artistico Martine Balout nella Sala di Rappresentanza del Municipio.

Tema, con cui il Sindaco di Perigueux, ha voluto declinare la visita, è stato “patrimoine et gourmandise”. Il sindaco Audi ha incontrato gli amministratori di Parma con lo spirito di rafforzare i rapporti istutuzionali e avviare nuove progettualità su questi temi. Périgueux è famosa per il suo patrimonio artistico e per le eccellenze in ambito food. Un primo si era già svolto in occasione della partecipazione di Parma al “Salon du Livre Gourmande” nel 2014. La collaborazione è poi proseguita in occasione della Festa della Storia. “Esiste un legame forte tra il territorio di Parma e la Francia, un legame storico e culturale ormai affermato, ma che trova nelle affinità eno-gastronomiche e culturali la sua naturale evoluzione moderna” hanno commentato gli amministratori partecipanti.