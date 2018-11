November Porc saluta Zibello con il… maxiStrolghino

La patria del Culatello (di Zibello DOP, appunto), domenica 18 novembre ospita l’ultima giornata della tappa di NOVEMBER PORC … speriamo ci sia la nebbia!, che, nel successivo fine settimana, si sposta a Roccabianca (23-25 nov.).

Sarà una domenica di eccellenze, non solo negli stand enogastronomici, perchè dalle ore 9:00, oltre al mercato agroalimentare, apre quello dell’artigianato, lo store del merchandising ufficiale di NOVEMBER PORC. C’è la novità della partecipazione de La Gazzetta di Parma, che, dopo la presenza del direttore Brambilla (domenica 4 novembre), nel gazebo del giornale, la conduzione sarà del giornalista Sandro Piovani, il quale, alle 10:30, intervisterà “in diretta” Massimo Spigaroli, l’ideatore della kermesse e Presidente della Strada del Culatello di Zibello, poi, dialogherà con i Mè Pèk e Barba, cantori della Bassa, presenterà il libro “Mondoristorante” di Luca Farinotti e, in successione, quello di Lorenzo Sartorio “La Zonta, Tradizioni parmigiane”. Alle 15:30 intervista a Egidio Bandini, giornalista ed uno dei maggiori esperti del Mondo piccolo, sul tema Guareschi a tavola. Per il “popolo dei camper” sono stati riservati parcheggi in via Caduti di Nassyria, p.le Lelio Guidotti, via Avalli (zona campo sportivo) e in Zona Artigianale.

Domenica 19 – La “tappa” di NOVEMBER PORC a ZIBELLO ha come titolo “Piaceri e Delizie alla Corte di Re Culatello” e si può essere certi che la promessa sarà ampiamenti mantenuta. Innanzi tutto, dalle ore 9, riapre il mercato dei prodotti tipici, dove le produzioni di eccellenza della Bassa (dal Culatello di Zibello DOP alla Spalla Cotta di San Secondo, dal Parmigiano Reggiano allo Strolghino, dalla Mariola al Vescovo) saranno a tu per tu con tante ghiottonerie provenienti da tutta Italia. Qualche esempio? Il Castelmagno (anche in risotto) di Asti, gli Anolini di Cremona, il Cotechino di Pavia, i vini dell’Oltrepò Pavese, il Lardo di Colonnata, la Fontina della Valle d’Aosta, Tome del torinese, prodotti dell’Alto Adige, gli Arrosticini dell’Abruzzo, le Lenticchie di Castelluccio, Caciocavallo e Taralli di Bari, formaggi della Valtellina. Inoltre va citato il BAR MENABREA, dove gustare la 150° Bionda e 150° Ambrata, del birrificio in attività più antico d’Italia, che è sponsor di NOVEMBER PORC.

Fra i vari intrattenimenti (anche artisti di strada) per adulti e ragazzini, va segnalato il Tiro al Salame, gioco ufficiale della manifestazione, curato dal Circolo Cultori ed Estimatori del Suino, che devolverà il ricavato in beneficenza.

Si ricorda che nello store e INFO POINT del merchandising ufficiale di NOVEMBER PORC si possono acquistare la nuova “linea” di felpe, magliette, grembiuli, spille ed altri simpatici oggetti, fra cui il maialino-salvadanaio, il kit per le bolle di sapone, e il bicchiere in alluminio.

Alle ore 12.00, ci sarà la possibilità di pranzare nel PalaNovemberPorc, con piatti della tradizione, fra cui Pisarei e Fasoi, Culatello di Zibello, Arrosto di Fiocchetto e torte come quelle fatte in casa.

Alle 12:30, circa, un gruppo di masalini (in altre parti della Penisola si definiscono norcini) anziani e giovani inizieranno la realizzazione del salame Strolghino da record: su dei tavoli che “avvolgono” la piazza e una parte delle strade adiacenti, prepareranno il “mostro di lunghezza” (vincitore del Guinness dei Primati nel 2003 – nel 2017 fu di 420 metri) che per questioni logistiche sarà posizionato in più file. Una volta terminato, l’enorme serpentone sarà “fatto a pezzi”, intorno alle 15:30, fritto, e distribuito gratuitamente ai presenti.

Nei ristoranti aderenti alla Strada del Culatello, fino alla fine del mese, c’è “A Tavola con November Porc”, con menù a prezzi concordati. Quest’anno, per ricordare 110 anni dalla nascita e 50 dalla morte del “papà” di Peppone e don Camillo, verranno proposti anche piatti ispirati a Guareschi (meglio prenotare- per ogni info: www.novemberporc.it).

Guareschi è protagonista di una delle iniziative collaterali di NOVEMBER PORC, il “Busseto Festival Guareschi, che espone, fino al 9 dicembre, la mostra “Giovannino Guareschi fotografo 1940-1952” (piazza Verdi) e “Giovannino a Busseto, fotocronaca della nebbia” (via Roma), e ogni sabato pomeriggio, al Teatro Verdi, verrà proiettato uno dei film d’annata che raccontano le storie del Mondo Piccolo, introdotto da personalità della cultura.

L’altra iniziativa collaterale è CASA NEBBIA a San Secondo Parmense, allestimento temporaneo (fino al 9 dicembre, Scuderie della Rocca dei Rossi – sabato e domenica, 10:30-12:30 / 15-18 – ingresso gratuito) curato dal Comune. Sono in programma attività didattiche (per le scolaresche, collegate al Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle) e incontri per adulti. Così, domenica 18, Guido Conti dialogherà con il pubblico sul suo romanzo “Quando il cielo era il mare e le nuvole balene”. L’ingresso a CASA NEBBIA consente di effettuare una visita guidata alla Rocca a prezzo scontato.

Tour operator associati alla Strada del Culatello, propongono per NOVEMBER PORC pacchetti turistici di uno o due giorni: Parma Incoming – tel 0521 29883 –e Food Valley Travel – tel 0521798515. E’ possibile effettuare visite guidate per gruppi fino a 15 persone (in lingua italiana o inglese) in aziende associate. Prenotare con alcuni giorni di anticipo. Info e prenotazioni: info@itineraemilia.it – mobile: 3277469902.