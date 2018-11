“Salvini ha scelto di scimmiottare Mussolini”

Dopo decenni di uso di toni aggressivi e violenti, gesti volgari, di denigrazione degli avversari e dei presunti nemici del “popolo italiano” – ieri i “terroni”, oggi gli immigrati, i Rom, le Istituzioni nazionali ed Europee – come nei periodi più bui della nostra storia, la demagogia populista è la stessa.

Matteo Salvini ha scelto di scimmiottare Benito Mussolini.

Il Duce a torso nudo in mezzo ai contadini ossequenti, una pagina della propaganda fascista che all’epoca molto aveva contribuito a creare consenso intorno a quel Duce, allora amato, ma poi finito appeso a testa in giù a piazzale Loreto.

Oggi non c’è la trebbiatrice, non c’è solo la ruspa, simbolo della nuova frontiera del razzismo e dell’intolleranza ma anche la demagogica apparizione quasi celestiale, del salvataggio – via corridoio legale – e dell’accoglienza di 51 migranti Nigerini.

Al peggio non c’è limite, alla demagogia anche più e mentre fonti dell’Unhcr lanciano un allarme per le migliaia di persone nelle mani dei trafficanti libici da noi armati, l’immagini divina del “celeste verde” riscalda il cuore ma soprattutto la coscienza – bianca e cristiana – dei sui supporters.

Vien da chiedersi perché i 51 Nigerini sì e non le migliaia di immigrati che stanno uscendo dai percorsi di integrazione Sprarr che ricadranno pesantemente sui servizi delle amministrazioni locali ma, appunto, alla demagogia non c’è fine, in attesa di un nuovo inizio.

MarcoMaria Freddi, radicale, consigliere comunale di Effetto Parma