Inaugurata la nuova sede di Anffas

L’assessore al Welfare, Laura Rossi, ed il delegato alla disabilità, Mattia Salati, hanno partecipato all’inaugurazione della nuova sede di Anffas, in via Max Casaburi 15, alla presenza della Presidente Anffas Parma – Onlus, Cristina Torricella, di soci, volontari e simpatizzanti, con loro Elena Saccenti, Direttore Generale di Ausl Parma, il Direttore di Forum Solidarietà Arnaldo Conforti ed i consiglieri comunali Lorenzo Lavagetto e Marco Maria Freddi. La nuova sede è stata messa a disposizione da Asp Ad Personam ed è stata ristrutturata grazie al contributi di Fondazione Cariparma e della signora Maria Grazia Ferrari. Si tratta di uno spazio accogliente, luminoso, moderno, funzionale rispetto alle finalità che si pone Anffas, associazione che si segnala per 185 progetti ultimati, 30 volontari impegnati sul campo, 153 viaggi organizzati e conta 50 soci.

“E’ con grande piacere – ha sottolineato l’assessore al Welfare del Comune di Parma, Laura Rossi – che partecipo a questo momento. La nuova sede Anffas porta a compimento un progetto, avviato 8 anni fa, che vede nel complesso di via Casaburi un edificio al passo con i tempi e in grado di rispondere appieno alle esigenze legate al mondo della disabilità”

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente di Anffas, Cristina Torricella, che ha ringraziato tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno reso possibile la realizzazione della nuova sede, “uno spazio che mette la persona al centro”.

Anffas di Parma, nasce nel 1966, come sezione dell’Anffas Nazionale, nel Gennaio 2002 si trasforma in Associazione locale: Anffas di Parma-Onlus. I Soci di Anffas di Parma sono genitori o familiari di persone disabili, accomunati dalla consapevolezza di fornire risposte e soluzioni ai problemi legati all’inclusione sociale, al mantenimento delle capacità psicofisiche e dell’angoscioso tema del “Dopo di Noi”, legato alla scomparsa dei genitori di ragazzi disabili ed alla possibilità di garantire loro il massimo dell’autonomia in una prospettiva di serenità e di sicurezza.

A livello nazionale Anffas Onlus è stata fondata a Roma il 28 marzo 1958 da un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità intellettive radunatisi attorno ad una mamma: Maria Luisa Ubershag Menogotto. All’epoca le persone con disabilità, soprattutto se intellettive, e le loro famiglie vivevano in una situazione drammatica, circondate da un clima di ghettizzazione e compatimento, fruendo quasi esclusivamente di frammentarie iniziative di carità e lasciate sostanzialmente sole e prive di supporti e opportunità. Il destino di moltissime di loro, emarginate dalla scuola, dal lavoro e dalla società, era quello di condurre una triste e poco dignitosa esistenza e spesso segregate in grandi istituti psichiatrici.

Oggi non è più così e l’impegno dell’Associazione, a livello nazionale e locale, è quello di promuove attivitàcome: teatro-danza, palestra, shiatzu, laboratori d’arte, cinema e molto altro. L’Associazione Anffas di Pama garantisce inoltre ai famigliari un servizio gratuito di accoglienza ed informazione attraverso le consulenze offerte dallo Sportello S.A.I? , attivo presso la sede. Info: https://www.anffasdiparma.it/