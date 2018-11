“San Leonardo, il quartiere che gira intorno”

E se il quartiere San Leonardo fosse un tavolo da gioco e di lavoro?

E se la scuola diventasse un laboratorio di partecipazione e di discussione sul futuro?

Domani pomeriggio nell’atrio della Scuola Micheli lanceremo il Programma Triennale di lavoro; voluto dall’istituto Comprensivo e dall’università di Parma, che coinvolgerà le parrocchie, associazioni, le molte realtà del quartiere e chiunque voglia prendersi cura dei suoi luoghi.

In occasione di una mostra didattica “RI-GENERAZIONE: DA PERIFERIA A CENTRO” inserita all’interno della VI edizione del Festival Internazionale della Storia che rimarrà aperta dal 19 novembre al 19 dicembre 2018 e sarà allestita con i primi lavori degli allievi verrà presentato il Programma Triennale di lavoro che L’Istituto Comprensivo Micheli ha condiviso con l’Università di Parma. Nell’occasione dell’inaugurazione che si terrà alle ore 17.oo presso la scuola Micheli, interverranno il dott. Paolo Fabbri, presidente Festa Internazionale della Storia, la Prof.ssa Elisabetta Botti, dirigente Scolastico IC Micheli , Prof. Paolo Andrei, rettore dell’Università degli Studi di Parma, il Prof. Dario Costi, Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma, e la Prof. ssa Angela Martelli, IC Micheli.

Seguirà una tavola rotonda a cui sono stati invitate le associazioni del quartiere, le parrocchie e i gruppi organizzati che possono dare un contributo al percorso partecipato che vuol essere avviato.

Nel prossimo triennio (2018-2021) verrà istituito nell’atrio della Scuola Micheli un laboratorio permanente dal titolo “ Il quartiere che gira intorno: progettiamo luoghi, costruiamo comunità” che si pone l’obiettivo di avviare un percorso trasversale di conoscenza della storia e dell’identità di San Leonardo, finalizzato alla rigenerazione creativa e al miglioramento della vita del quartiere in cui l’Istituto diventerà il perno di una comunità agita, per gli alunni che lo frequentano, per le loro famiglie lo vivono e per il quartiere che lo sostiene, ciascuno consapevole “la scuola sia il luogo in cui si trasformano sudditi in cittadini.”

Il progetto triennale verrà realizzato grazie all’aiuto degli Enti Locali, dell’Università degli Studi di Parma, delle associazioni culturali e di volontariato di quartiere San Leonardo.

La Scuola svolgerà un lavoro quotidiano attraverso un progetto pedagogico che affronterà molti aspetti del San Leonardo (dal punto di vista storico, sociale, ambientale, urbano) con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza delle qualità esistenti e la messa in evidenza delle potenzialità dei luoghi che vivono tutti i giorni.

L’Università, attraverso il Laboratorio di ricerca Smart City 4.0 Sustainable LAB, collaborerà in vario modo sia nell’allestimento del Laboratorio sia mettendo a disposizione le sue competenze. Sono poi state appena avviate alcune tesi di laurea in Progettazione architettonica e urbana sul quartiere che arriveranno tra circa un anno a prefigurare scenari di rigenerazione urbana da discutere con il gruppo di lavoro ampio che verrà attivato in maniera condivisa e partecipata.

I mondi dell’Associazionismo, del Volontariato e delle parrocchie sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nel programma nel proporre iniziative da coordinare e promuovere nel quartiere.