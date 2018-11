Una delegazione di Parma al congresso nazionale di Forza Italia Giovani

Una delegazione di Forza Italia Giovani Parma, composta dal Coordinatore Provinciale Nicolas Brigati, il Coordinatore Cittadino Jacopo Rosa, la delegata nazionale Giulia Marinoni e i due membri del gruppo giovanile Giancarlo Amodio e Greta Bergamaschi hanno partecipato al Primo Congresso Nazionale del gruppo giovanile di Forza Italia organizzato a Roma lo scorso 11 novembre.

Un appuntamento importante a cui hanno partecipato i 20 Coordinatori regionali e tutti i delegati delle Province e che ha visto anche la presenza del presidente Silvio Berlusconi: “Un appassionato intervento – hanno affermato i due coordinatori Nicolas Brigati e Jacopo Rosa – che ci ha dato nuovi stimoli per portare avanti quella #rivoluzioneforzaitalia che già avevamo iniziato con l’appuntamento di Everest a Bari”.

Il Congresso è stato anche il momento per eleggere il nuovo Coordinatore Nazionale dei Giovani di Forza Italia: le operazioni di voto hanno portato all’elezione a Presidente dell’emiliano Stefano Cavedagna. “Un caro amico – proseguono i due coordinatori parmigiani – a cui vogliamo augurare un buon lavoro, certi che il suo impegno, da sempre in prima linea, non ci deluderà. Con il Congresso – conclude Brigati – si inizia un nuovo percorso: un grazie speciale a chi ci ha preceduto e tracciato la strada, insegnandoci valori fondamentali, ora tocca a noi”.