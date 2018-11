Il saluto dell’assessore Seletti all’incontro formativo su “Bullismo e Cyberbullismo”

L’assessore ai Servizi Educativi, Ines Seletti, ha portato il saluto dell’Amministrazione in occasione del momento di apertura dell’incontro formativo: “Bullismo e Cyberbullismo”, che ha preso avvio questa mattina al Teatro Due.

L’incontro è stato pensato per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado per offrire loro strumenti a contrasto del fenomeno del bullismo e cybebullismo. L’iniziativa, promossa dal comitato di Unicef Italia di Parma, presieduto dal generale Luciano Garofano, vede il coinvolgimento di Polizia di Stato e Polizia Postale, del Provveditorato agli Studi e del Comune di Parma e si articola su due giorni: lunedì 19 e martedì 20 novembre, dalle 9 alle 12 al Teatro Due di Parma.

Al momento di apertura hanno portato i saluti anche il Prefetto di Parma, Giuseppe Forlani, ed il Questore, Gaetano Bonaccorso. L’incontro coinvolge circa 900 studenti e vede relatori di alto livello da Geo Ceccaroli, Dirigente della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Emilia Romagna, ad Adriana Battaglia, neo consigliera per il Ministro alla Pubblica Istruzione. E’ in programma anche la testimonianza di Maria Catambrone, madre di Michele Ruffino, morto suicida per bullismo in febbraio. Per info: comitato.parma@unicef.it