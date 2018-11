Parma capitale del Coworking e delle pratiche collaborative per la ciclabilità urbana

Il 23 e il 24 novembre si terrà a Parma la settima edizione di “Espresso Coworking (Non) Conferenza Nazionale sul Coworking e sulle pratiche collaborative”, un evento nazionale organizzato da Officine On/Off in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma attraverso l’iniziativa Parma Futuro Smart.

All’interno dell’evento infatti il Comune di Parma lancerà ai partecipanti di #EC18 la sfida “Save The Rider!” finalizzata alla ricerca di soluzioni che migliorino la sicurezza dei ciclisti in ambito urbano.

Promosso dalla rete nazionale degli spazi di coworking, Espresso Coworking nasce per sostenere la diffusione del fenomeno in Italia e per offrire un momento di ispirazione e condivisione di idee, progetti ed esperienze. L’obiettivo di questa edizione parmigiana sarà dimostrare che uno spazio di coworking può e deve essere risorsa per il territorio in cui sorge: Espresso Coworking diventerà infatti un laboratorio di sperimentazione e di apprendimento per rispondere alla sfida lanciata dal Comune di Parma.

Consapevole che con l’aiuto di tecnologie all’avanguardia e di nuove soluzioni che facilitino e rendano più sicuro l’uso della bicicletta è possibile il cambiamento degli stili di vita ed anche ripensare gli spazi urbani rendendoli più vivibili ed efficienti, il Comune di Parma ha infatti deciso di cogliere questa opportunità per fare di Parma una realtà sempre più a misura di bicicletta.

L’obiettivo di “Save The Rider!” è l’ideazione di un progetto che porti innovazione nel mondo delle due ruote, invitando coworkers con differenti competenze e conoscenze a focalizzare l’innovazione sulle città e trovare e proporre nuove soluzioni, tecnologiche e non, per migliorare l’esperienza del ciclista urbano ed in particolare aumentarne la sicurezza.

L’evento si svolgerà alle Officine ON OFF, spazio collaborativo e servizio innovativo promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili Comune di Parma, ideato e gestito dalla Cooperativa Sociale Gruppo Scuola e dall’Associazione di Promozione Sociale On/Off.

“Save The Rider!” mette a disposizione un primo premio da mille euro per il team vincitore, selezionato da una giuria creata ad hoc, insieme ad arredi modulabili per spazi multifunzionali e un corso di formazione online sull’autoimprenditorialità.

Oltre agli ideatori originari del format (Lab121 di Alessandria, Multiverso di Firenze e Warehouse Coworking Factory di Marotta), partner territoriale di Officine On/Off nell’organizzazione di questo importante evento è ASTER, società consortile dell’Emilia Romagna per l’innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio delle Imprese, delle Università e del Territorio.