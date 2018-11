“Bollino antifascista”, i sindacati: “Un percorso democratico che giunge a compimento”

Giornata importante oggi per CGIL, CISL, UIL, ANPI, ANPPIA e AICVAS provinciali, che esprimono soddisfazione per un percorso che giunge oggi a compimento: con la firma in Consiglio Comunale sarà infatti pienamente attuativo l’impegno sottoscritto lo scorso 10 maggio con il “Protocollo per la promozione e difesa della Democrazia”, nel quale ha creduto e crede gran parte dell’associazionismo democratico di Parma. (leggi)

Con la firma odierna il Comune di Parma si impegna a subordinare la concessione di spazi pubblici, patrocini, contributi, ecc. all’esplicito riconoscimento da parte dei richiedenti dei principi costituzionali e al ripudio da parte degli stessi di principi e pratiche fasciste e razziste.

Ufficio stampa