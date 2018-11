I mercatini di Natale in Piazza Ghiaia: si parte il 25 novembre

Sembra che i parmigiani e non solo aspettassero da tempo questo appuntamento pre-natalizio, ormai divenuto fisso. La quinta edizione dei Mercatini di Natale in Piazza Ghiaia ha infatti riscosso moltissimo interesse oltre ad aver ricevuto tanti messaggi di entusiasmo come testimonia l’evento social che ha più di 100 mila visualizzazioni e 5000 persone interessate. L’evento ricorrente che animerà le domeniche di Piazza Ghiaia fino alla vigilia di Natale offrirà un mercato natalizio selezionato e intrattenimenti musicali, con una programmazione che cambierà di data in data.

Ma la grande novità di quest’anno è la zona lounge presente sul lato Viale Mariotti: in questa innovativa area, con moquette e divanetti, sarà possibile non solo riposare e riscaldarsi (l’area infatti sarà dotata di stufe ad ombrello) ma anche ascoltare della buona musica dal vivo suonata da musicisti di strada. Proprio in questa zona ogni settimana si alterneranno artisti che offriranno live show dalle note natalizie. Alla base dei Mercatini di Natale 2018 di Piazza Ghiaia c’è l’idea di offrire una selezione di espositori di qualità per acquistare balocchi e doni, ma anche e soprattutto quella di realizzare un evento che dia la possibilità ai cittadini e a chi viene da fuori Parma di trascorrere un piacevole momento in compagnia, respirando la magica atmosfera natalizia!

I Mercatini di Natale 2018 sono organizzati da Bi&Bi Eventi e promossi da PromoGhiaia, ecco cosa troveranno i visitatori sui banchi: addobbi natalizi e presepi, tanto artigianato e tanti oggetti originali da quelli ornamentali, in legno, idee regalo, bigiotteria, candele, cappelli e sciarpe, abbigliamento invernale, anche a tema natalizio; Inoltre ci sarà anche il ritrattista Giovanni Leoni che porterà le sue tele ma sarà disponibile anche a realizzare ritratti su commissione dal vivo o tramite fotografie. Non mancherà la solidarietà durante i mercatini: saranno presenti in Ghiaia anche alcune associazioni locali che promuoveranno le loro attività a scopo benefico. Ecco i dettagli data per data (l’orario degli eventi in calendario è 9 – 19:30):

20 voci. L’esibizione prevista nel pomeriggio avrà in repertorio brani gospel in American style oltre a brani natalizi. In questa data in Piazza Ghiaia ci sarà anche il Food Truck di Paccini Meat con le loro specialità a base di cavallo e manzo. Domenica 23 dicembre Piazza Ghiaia ospiterà gli Artisti artigiani del Trentino che porteranno a parma l’antica tradizione dei mestieri di questa zona del Nord Italia. → Come Food Truck ci saranno quelli di Fast and Food con golosità street con tortelli, panini con polpettone anche in versione vegetariana e il tipico tosone fritto (la tipica rifilatura del parmigiano reggiano fresco che eccede dalla forma, prima che venga messo in posa per la stagionatura). → Durante la giornata ci saranno come sempre musicisti di strada con repertori di musica d’atmosfera natalizia. → Anche in caso di maltempo l’evento si terrà ugualmente: Piazza Ghiaia dispone di una copertura che permette di ripararsi.