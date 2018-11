Salsomaggiore Terme: i Carabinieri recuperano una cassaforte

Nel pomeriggio di ieri, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno recuperato una cassaforte, di notevoli dimensioni, rinvenuta in un casale abbandonato in località Laghetto di Boscarella/ via Rivazzoli di Salsomaggiore Terme.

In particolare, erano da poco passate le ore 17 di ieri pomeriggio quando, un escursionista, notato l’oggetto ha subito contattato il “112”. I militari intervenuti hanno recuperato la cassaforte, chiusa, ancora integra e con dei segni riconducibili al tentativo di scasso, ed ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso per riuscire ad individuarne il proprietario e ricostruire così il ritrovamento.