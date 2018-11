Tentata rapina al supermercato In’s di via dei Mercati: minaccia la cassiera con un chiodo

Nella giornata di ieri, verso le ore 19.15, un uomo di circa 50 anni, dopo aver girato per alcuni minuti all’interno del supermercato In’s in via dei Mercati, si avvicinava alla cassa, depositando alcuni articoli sul nastro per metterli a disposizione della cassiera apparentemente per procedere al pagamento degli stessi.

Prima ancora che la cassiera iniziasse a passare i prodotti sul lettore del codice a barre, l’’uomo estraeva un chiodo dalla manica del giubbotto indossato e minacciandola le intimava di fare silenzio e di consegnargli i soldi custoditi nella cassa.

La donna, impaurita ed in preda al panico, fuggiva dalla cassa dove si trovava da sola ed urlando correva verso il centro del supermercato richiamando l’attenzione dei suoi colleghi di lavoro ivi presenti.

Il malvivente, sorpreso dalla reazione della donna, fuggiva dal supermercato senza asportare alcunché, dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso.