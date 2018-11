Cavandoli (Lega): “La nuova Imu è una proposta pratica e di buon senso”

“La fusione tra Imu e Tasi contenuta in un nostro emendamento alla Manovra è una proposta pratica e di buon senso. Non comporta rincari per i contribuenti, né variazioni di gettito per lo Stato e i Comuni, e prevede pari deducibilità per le imprese. Tutti i Comuni dovranno garantire la massima semplificazione degli adempimenti, inviando direttamente a casa il modello F24 precompilato, pronto per essere pagato, e uno schema uguale per tutti per aiutare i cittadini a capire in quale aliquota rientra.

Insieme ai colleghi leghisti della Commissione Finanze esprimo grande soddisfazione per l’ammissione del nostro emendamento, a prima firma Gusmeroli, da parte della Commissione Bilancio della Camera. Lo sosterremo fino in fondo affinché la riforma della nuova Imu venga approvata in via definitiva”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, segretario della Commissione Finanze di Montecitorio.