“A private war”: raccolta di fondi per il Centro Anti Violenza di Parma

Nel biopic “A private war” si racconta della coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin, interpretata nel fim da Rosamund Pikem, che lavorò per il settimanale britannico The SundayTimes dal 1985 al 2012 nei luoghi distrutti dalla guerra, Iraq, Afghanistan e Libia. All’età di 56 anni, inviata ad Homs per seguire la guerra in Siria, venne tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik durante un’offensiva dell’esercito locale.

“La guerra non è così terribile per chi governa, non viene ferito o ucciso come la gente comune. La nostra missione è dire la verità…ai potenti!” Sono le parole riportate dal film che verrà proiettato allo Space Campus Cinema il prossimo 22 novembre alle 21 per una serata Soroptimist. L’evento benefico, patrocinato dal Comune di Parma, Assessorato alle Pari Opportunità rientra fra le iniziative inserite nell’ampio cartellone del 25 Novembre – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – promosso per sensibilizzare e contrastare la violenza di genere.

I fondi raccolti saranno infatti devoluti ad iniziative a favore e sostegno del Centro Anti Violenza di Parma.