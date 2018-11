Vola l’e-commerce nel parmense: le Poste hanno consegnato oltre 684.000 pacchi nei primi nove mesi del 2018

Vola l’e-Commerce in provincia di Parma. Nei primi nove mesi del 2018 Poste Italiane ha consegnato oltre 684.000 pacchi.

In pratica, 152 pacchi ogni 100 abitanti, a dimostrazione dell’abitudine sempre più diffusa allo shopping online in ogni parte d’Italia, anche grazie alla capillarità e alla flessibilità del servizio di Poste Italiane che prevede consegne anche di sera e nel week end.

Le principali categorie di acquisto riguardano l’abbigliamento, libri/riviste, ma anche cellulari, smartphone e tablet, piccoli elettrodomestici, prodotti per la cura del corpo o audio /video.

A Parma e provincia i portalettere che si occupano della consegna dei plichi sono dotati di Pos e 100 uffici postali su 114 sono abilitati per il ritiro dei pacchi.

Poste Italiane sta ulteriormente potenziando la sua rete di accesso ai servizi e-Commerce con “PuntoPoste”, punti di ritiro convenzionati e “locker” automatici collocati in punti strategici delle città per rendere ancora più semplice e comodo il ritiro dei pacchi. A Parma ce n’è uno presso la stazione di servizio Total in Via Emilia Est n. 105/A.