Nasce il Gruppo Più Europa Parma

Il prossimo 24 Novembre, alle ore 16:30, presso il Circolo Arci Corale Verdi, Vicolo Asdente, 9 a Parma, si terrà l’assemblea fondativa del Gruppo Più Europa Parma, alla presenza del coordinatore nazionale On.Benedetto Della Vedova, di Valerio Federico, membro del Consiglio Direttivo +Europa, di MarcoMaria Freddi, Radicale, Consigliere Comunale di Effetto Parma e membro della Direzione Nazionale di Radicali Italiani, Luca Amadasi, referente territoriale di Forza Europa e Claudia Olivotti, segretario dell’Associazione LiberaMenteRadicale – Radicali Parma.

Il gruppo nasce dall’incontro dei militanti parmigiani (e non solo) che alle passate elezioni politiche si sono riuniti nella campagna elettorale a sostegno della lista allora promossa da Emma Bonino e che successivamente non hanno dismesso le iniziative ma hanno anzi fermamente voluto tenere in vita il progetto di attività politica sul territorio, in collegamento con l’ineludibile dimensione nazionale ed europea.

In vista del primo Congresso Nazionale, a Gennaio del 2019, Più Europa ha intanto approvato uno statuto transitorio, mutando la propria natura da semplice lista elettorale a vero e proprio partito politico, per sostenere la sfida delle imminenti elezioni europee.

Come in molte altre città, la creazione di un gruppo locale muove dall’obiettivo di coinvolgere nuove forze, nella convinzione che proprio a partire dai territori sia importante lavorare per difendere e diffondere l’ideale europeista – ma ancor di più LA SUA PRATICA CONCRETA – fondato sullo Stato di Diritto, sulla divisione dei poteri, sul rispetto dei diritti fondamentali, sulla libera circolazione delle persone, delle idee e delle merci e sulla COOPERAZIONE MULTILATERALE PACIFICA tra gli Stati.

Il “sovranismo” (parola che esprime l’ultimo bastione del nazionalismo coloniale ed espansivo d’un tempo) è il rifiuto dell’Europa come modello di società aperta: non è affatto la risposta ai problemi che i Paesi Europei hanno dinanzi e che ciascuno di loro – compresi i più grandi – singolarmente non è in grado di affrontare nel modo migliore.

Di fronte al riadattarsi dell’ideologia nazionalista, al tempo del mondo fattosi piccolo, si manifesta ogni giorno di più l’urgenza di rilanciare una visione di grande Europa Federale fondata sulla tutela dei diritti fondamentali e la sempre miglior partecipazione dei popoli e di ciascun cittadino, a partire dalle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo (Maggio 2019): è l’unica strada per salvaguardare e promuovere il miglior benessere delle stesse comunità locali, che per mantenere la propria identità debbono cooperare strettamente pena lo stravolgimento progressivo in un processo economico subìto invece che partecipato.

L’assemblea fondativa è aperta a tutti.

Si invita a comunicare la propria partecipazione scrivendo a parmapiueuropa@gmail.com o contattando la pagina Facebook https://www.facebook.com/piueuropaPR/

Oggi l’Europa è il nome di tutte le libertà in pericolo e del dovere di tutti di salvaguardarle.

Mobilitiamoci per costruire l’Europa di domani, perché un’Italia più Europea è un’Italia migliore.

MarcoMaria Freddi

Claudia Olivotti

Luca Amadasi