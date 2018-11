Continua a molestare la donna anche dopo la condanna per violenze fisiche di ogni tipo: arrestato a Torrile

I Carabinieri della Stazione di Colorno hanno proceduto all’arresto di un uomo su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Parma a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’uomo M.S. cl. 79, di nazionalità congolese, residente a Torrile, per diversi anni aveva maltrattato la moglie, una connazionale quarantenne, offendendola e sottoponendola ripetutamente a violenze di tipo fisico. Tali vessazioni sono cessate nel maggio del c.a. allorquando la donna ha denunciato i fatti ai Carabinieri di Colorno che hanno svolto le indagini del caso ed informato la Procura della Repubblica di Parma che ha richiesto ed ottenuto dal G.I.P. un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

Nel frattempo l’uomo è stato condannato dal Tribunale di Parma alla pena di anni due mesi otto di reclusione.

L’indagato, nonostante fosse stato condannato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, in più occasioni, si è recato nuovamente presso l’abitazione della moglie costringendola a farlo entrare in casa. I Carabinieri hanno quindi segnalato tali violazioni alla Procura della Repubblica di Parma che ha richiesto ed ottenuto dal G.I.P. l’aggravamento della misura cautelare che è stata sostituita con quella in carcere.

Il 20.11.2018 l’arrestato è stato accompagnato dai Carabinieri di Colorno presso l’istituto Penitenziario di Parma.