Fritelli: “Minniti ha dimostrato di saper affrontare e declinare con un linguaggio di sinistra argomenti non facili”

Il sindaco di Salsomaggiore, Filippo Fritelli, sottoscrittore della candidatura di Marco Minniti a segretario nazionale del Pd, scrive alla Redazione specificando i perchè della sua scelta congressuale. (leggi anche “Unità del Pd? Spesso la vera scelta non è con chi, ma senza chi” – di Andrea Marsiletti)

Gent.mo Direttore,

credo che una figura di alto profilo politico e istituzionale come quella di Marco Minniti possa, a buon titolo, essere l’opportuno candidato per la guida del nostro partito, l’uomo giusto in grado di riunire le diverse anime dell’area riformista e progressista, capace di restituire al Partito Democratico il ruolo di governo e la centralità sociale che gli compete.

La positiva gestione di temi delicati e sensibili come la sicurezza, i diritti e il controllo dei flussi migratori, ha mostrato finalmente l’affacciarsi nel panorama politico di una figura in grado di dare concretezza a idee e azioni.

Come Sindaco ho vissuto in prima persona i contrasti e i disagi creati da queste problematiche che gli interventi di Minniti, anche in chiave locale, hanno decisamente contribuito a mitigare.

Ciò mostra come si possa efficacemente affrontare e declinare con un linguaggio di sinistra argomenti non facili da fronteggiare anche se riguardano tutti, motivo per cui spesso divengono comodo terreno di controversie, dispute e polemiche.

Minniti potrà farsi interprete della necessità di una politica attenta ai deboli posta di nuovo al centro dell’azione del Partito Democratico, per dischiudere una fase che non guardi a superate ricette ottocentesche, ma alle reali necessità di un Paese che cambia, dando risposte vere e coerenti ai bisogni delle fasce più esposte.

Tutto questo mi ha spinto ad essere tra i primi Sindaci firmatari dell’appello al sostegno di Marco Minniti per aprire la porta ad una nuova fase democratica in grado di parlare con una sola voce.

L’appello è per il sostegno di una personalità di spicco, forte e autorevole, stimata e rispettata da molte parti del Paese, capace di dare unitarietà alla sinistra e all’area democratica.

Filippo Fritelli