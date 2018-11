Mercoledì 28 novembre alle ore 20:00 nei locali di Arte e Gusto si terrà il secondo appuntamento della stagione 2018 – 2019 della rassegna “Vignaioli e territori s’incontrano a tavola” una serie di cene didattiche, dedicate ad alcune regioni italiane con abbinamenti ai vini dei territori di provenienza. Durante queste serate saranno presenti i produttori che forniranno notizie, temi di discussione e approfondimenti legati all’esperienza sul campo.

Protagonista e ospite di questa serata sarà la cantina Allegrini situata nel cuore della Valpolicella, a presentare l’azienda, il territorio e i vini sarà Alberto Menegazzi Sales Area Manager.

Allegrini affonda le sue radici a Fumane, nel cuore della Valpolicella Classica, terra di antiche e nobili tradizioni. Documentata a partire dal XVI secolo, la Famiglia Allegrini è dedita alla produzione del vino da generazioni ed è impegnata in prima linea nella valorizzazione e promozione della Valpolicella a sostegno della cultura e dell’identità del proprio territorio.

La Valpolicella è una delle aree più prestigiose del panorama enologico italiano, è stata terra dedita alla viticoltura sin dall’antichità, come conferma l’etimologia del suo stesso nome: val polis cellae significa, infatti, “la valle delle molte cantine”. È situata nel Veneto occidentale, tra Verona e il Lago di Garda, delimitata, a nord, dai Monti Lessini.

Dietro ai fornelli protagonista della serata sarà come sempre la brigata di Arte & Gusto, guidata dallo Chef Alfonso Francese, a cui spetterà il compito di interpretare di volta in volta sapori di terre lontane unite al piacere per la convivialità e la buona tavola. Per l’occasione preparerà agli un menù dedicato a sua maestà il maiale nero ai quali saranno abbinati i vini di Allegrini.

Ecco il menu pensato per l’occasione: Antipasti: Polenta croccante con pancetta e salame di maiale nero – Vino in abbinamento: Valpolicella Classico DOC Primo Tagliatelle fresche con salsiccia di strolghino e funghi porcini – Vino in abbinamento: Ripasso Valpolicella DOC.

Secondo: Tagliata di maiale nero con patate al forno Vino in abbinamento: Amarone della Valpolicella DOCG Dessert: Pasticceria secca con crema pasticcera – Vino in abbinamento: Recioto della Valpolicella DOCG caffè.