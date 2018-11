Diego Rossi: “Diffondiamo una cultura di rispetto per le donne e il rifiuto di ogni violenza”

n occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre domenica 25 novembre, il Presidente della Provincia Diego Rossi ha dichiarato: “Anche nel nostro territorio i dati della violenza contro le donne sono preoccupanti: quest’anno il solo Centro Antiviolenza ha accolto in media quasi una donna al giorno. Femminicidi, violenze domestiche, stalking sono notizie quotidiane, e sono solo la punta di un iceberg. Vorremmo veder diminuire questi numeri agghiaccianti, ma purtroppo non è così. Per questo è importante l’impegno delle istituzioni e di tutti i cittadini nel condividere e diffondere una cultura di rispetto e attenzione per le donne e il rifiuto di ogni violenza.”