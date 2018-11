Collecchio: uno spettacolo per dire no al gioco d’azzardo

L’Azienda USL di Parma, insieme ai Comuni del Distretto Sud-Est, nell’ambito del Piano Distrettuale 2018-2019 di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, in collaborazione con la compagnia Itineraria Teatro presentano Fabrizio De Giovanni in “Gran Casinò. Storie di chi gioca sulla pelle degli altri”, uno spettacolo per dire no al gioco d’azzardo, legale o illegale che sia! Gran Casinò racconta le storie di chi gioca sulla pelle degli altri e le sofferenze di quanti si perdono nel tunnel della dipendenza. Un’occasione per comprendere cosa si celi dietro un business miliardario che stritola le sue vittime tra usura e criminalità. Una serata a teatro per sorridere amaro e imparare a stare alla larga dall’azzardo che, ricordiamo, non è un gioco!

L’appuntamento è per venerdì 30 novembre alle ore 21 al Teatro Crystal di via Domenico Galaverna n. 36, Collecchio.

La regia è di Gilberto Colla, il testo di Ercole Ongaro, Fabrizio De Giovanni e Enrico Comi, il Direttore tecnico è Maria Chiara Di Marco.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: elami@ausl.pr.it