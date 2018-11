Cicciolata e Medioevo per la domenica di November Porc a Roccabianca

Domenica 25 novembre a ROCCABIANCA è l’ultimo giorno dell’ultima tappa della diciassettesima edizione di NOVEMBER PORC … speriamo ci sia la nebbia!

La manifestazione più importante d’Europa dedicata al maiale, viene definita anche la Staffetta più golosa, in quanto si tiene in quattro località della Bassa Parmense, una per ogni fine settimana di novembre (mese tradizionalmente … del maiale!!!).

Roccabianca è l’ultima città ad ospitare la kermesse voluta dalla Strada del Culatello di Zibello, per valorizzare un territorio che era poco conosciuto e considerato povero, ma che può svelare preziose eccellenze agroalimentari -dal Culatello di Zibello (che solo qui ha la DOP) alla Spalla Cotta- e monumentali -dalla Rocca di Roccabianca a Palazzo Pallavicino (con teatro al primo piano), oltre ad una ricettività diffusa, animata da una forte cultura dell’ospitalità. Ospitalità che si manifesta anche durante NOVEMBER PORC con l’impegno di tanti volontarie e volontari sia giovani (vedasi le notti giovani del sabato sera) sia più attempati (dai massalini che preparano i maxisalumi della domenica pomeriggio, alle signore che iniziano per tempo a preparare Anolini, tortelli, pasta fresca, e si impegnano nelle ampie cucine).

Domenica 25 novembre a ROCCABIANCA, dalle ore 9 riapre il mercato delle eccellenze, collocato in piazza Garibaldi e lungo viale Rimembranze. Fianco a fianco si troveranno le specialità della Bassa (guidate da Culatello e Parmigiano) e prelibatezze da tante Regioni italiane. Si possono citare Vini dell’Oltrepo Pavese, Lardo di Colonnata e Vergazzata, Formaggi della Valtellina, Liquori del Trentino, Fontina DOP della Valle d’Aosta, Gorgonzola Dop di Brescia, Riso da Vigevano, Salva Cremasco, Arrosticini abruzzesi, Formaggi della Valcamonica, Mostarde di Mantova. E per finire, accanto a Cioccolata piemontese, spicca la Cioccolata di Modica, grazie alla partecipazione della Cooperativa Sociale “Don Puglisi”, direttamente da Modica.

Oltre al mercato agroalimentare, la domenica a Roccabianca è arricchita dalle bancarelle di “Aria di Natale”. Per tutta la giornata gag ed esibizioni di artisti di strada, animazioni per i più piccoli ed orchestrine.

Da sottolineare che vicino alla Rocca e nel suo fossato per tutta la giornata, si ritorna….. al Medioevo, con mercato e mestieri di quel tempo che fu, una compagnia di arcieri in piena attività, la tipica Taverna. Inoltre si terranno intrattenimenti itineranti con sbandieratori e spettacoli con musica e bandiere. Di sicuro impatto saranno Ignis Pestis (bandiere infuocate e tamburi per ricordare la peste) e i giochi pirotecnici.

In tarda mattinata lo stand gastronomico del PalaPorc (ampia tensostruttura riscaldata) assicurerà un gustoso pranzo con delizie per tutti i palati. Si potrà scegliere fra Tortelli di Spalla cotta, Cinghiale con Polenta, Cotiche e Fagioli, Polenta concia o con Gorgonzola, Guancialini con purè di Patate, oppure optare per il Panino dello Chef by Max Mariola, per il McPorc Classico o Parmigiano, senza trascurare l’onnipresente Culatello (in piatto o in panino). Volendo, assieme ai vini tipici, c’è Birra MENABREA (anche al BAR apposito), prodotta dal birrificio in attività più antico d’Italia, che da alcuni anni è main sponsor di NOVEMBER PORC.

Nel pomeriggio distribuzione gratuita della gigantesca Cicciolata, realizzata già il sabato (nel 2017 fu di 350 chilogrammi), accompagnata da una fetta di polenta calda.

Va sottolineato che quest’anno NOVEMBER PORC non si ferma a domenica 25 novembre, perché fino al 9 dicembre rimangono aperte due iniziative collaterali che hanno consentito di ampliare il territorio in cui avviene la kermesse.

Ricorre il 110 anniversario della nascita e il cinquantesimo della morte di Giovanni Guareschi, il papà di Peppone e Don Camillo, pertanto Busseto ha voluto realizzare Busseto Festival Guareschi- Don Camillo&Peppone-Cinema teatro e trattorie, manifestazione inedita, dedicata al cinema rurale e ai grandi registi emiliani legati alle tradizioni della Bassa. Fino al 9 dicembre, in paese, sono esposte due mostre (piazza Verdi e viale Roma) e sabato pomeriggio (Teatro Verdi – ore 17) si proiettano i film ispirati da Guareschi, introdotti da personalità della cultura.

L’altra iniziativa collaterale, CASA NEBBIA, è nelle Scuderie della Rocca dei Rossi a San Secondo Parmense e si tratta di un allestimento temporaneo curato dall’Associazione Evelina per conto del Comune (fino al 9 dicembre, sabato e domenica, 10:30-12:30 / 15-18 – ingresso gratuito) con foto di Paolo Panni, Angelo Bolsi, Guido Zoni e Giuseppe Bocelli e ricostruzione di ambienti che ricalcano una casa rurale. Addirittura ci sono attrezzi provenienti dal Museo del Parmigiano Reggiano. Oltre ad un omaggio a Guareschi la visita tende a al far emergere il “lato buono” della nebbia, un fenomeno atmosferico che concorre alla stagionatura del Culatello e del Parmigiano, oltre a fornire suggestioni e unicità al paesaggio della Bassa. Sono in programma attività didattiche per le scolaresche (in collaborazione con il Museo del Mondo Piccolo di Fontanelle), oltre ad incontri per adulti, per cui domenica 25 -alle ore 18- Angelo Pizzi parlerà del suo libro “L’Estate di San Martino”. Si potrà abbinare l’ingresso a CASA NEBBIA ad una visita guidata alla Rocca (a prezzo scontato).

Un altro importante omaggio a Guareschi è quello realizzato dai ristoratori aderenti alla Strada del Culatello di Zibello che, nel consueto appuntamento di A TAVOLA CON NOVEMBER PORC (fino a fine novembre- meglio prenotare – info e menù su www.novemberporc.com), hanno voluto inserire nelle proprie proposte a prezzo dichiarato, una ricetta o un piatto ispirati allo scrittore che ha fatto conoscere il Mondo Piccolo in ogni parte della Terra.