Ospedale Vaio, Rainieri: “Inopportuno il doppio incarico di direzione per la Rianimazione”

“La confusione e la provvisorietà riguardo alla direzione dei reparti di Rianimazione e di Emegenza territoriale presso l’Ospedale di Fidenza rischiano di compromettere la loro piena ed efficiente operatività anche per quanto riguarda i singoli comparti che vi rientrano E che hanno guadagnato in tanti anni livelli di assoluta eccellenza come l’ossigenoterapia iperbarica di Fidenza”. è quanto si legge nell’interrogazione che ha presentato in Regione il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, per chiedere spiegazioni sulla direzione in carico ad un unico dirigente medico di due reparti che hanno sede nel plesso ospedaliero aziendale di Vaio.

“I due reparti fanno aia capo a due dipartimenti diversi per cui non si capisce perchè si debba continuare a farli dirigere dallo stesso direttore – ha quindi proseguito il Consigliere regionale leghista – Infatti, dallo scorso aprile, l’emergenza territoriale rientra nel Dipartimento interaziendale provinciale di “Emergenza – Urgenza” che unisce tutti i reparti che si occupano di emergenze e urgenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e dell’AUSL di Parma, mentre la Rianimazione e anestesia rientra nel Dipartimento chirurgico dell’Ospedale di Fidenza. Inoltre, l’incarico direttivo per la rianimazione è stato conferito senza concorso ma utilizzando una norma che consente il conferimento diretto, contrariamente a quanto sta avvenendo per altri incarichi direttivi sui reparti di Vaio per cui si sono svolti o si stanno svolgendo i concorsi. L’altro incarico per la direzione dell’emergenza territoriale è comunque ad interim ormai da 5 anni. Insomma vi è una organizzazione che certo non aiuta i tanti bravi professionisti che operano in quell’ospedale e specialmente in quei reparti, a lavorare al meglio e sulla cui opportunità è bene che rifletta, oltre che la direzione dell’AUSL, anche l’Assessorato regionale”.