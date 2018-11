“Parmanauti per gioco: storie di straordinaria normalità”. Lo sport cambia la vita ai disabili

Come è cambiata la vita attraverso lo sport di una ventina di persone con disabilità è il racconto che racchiude “Parmanauti per gioco: storie di straordinaria normalità”, volume ricco di vita e di immagini, presentato davanti ad un Auditorium gremito a Palazzo del Governatore.

Dal libro si è svolto un incontro, moderato dal giornalista Andrea del Bue, dove gli autori, Laura Lentini e Antonio Franceschetti, hanno illustrato il lavoro di raccolta delle testimonianze insieme a Giorgio Torelli, autore della prefazione e ai saluti del presidente della Polisportiva Gioco, Marco Tagliavini, dalla Direttrice dell’Azienda Ospedaliera Elena Saccenti e dal Vice sindaco con delega allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi.

“Mi vengono in mente le parole di Don Luigi Ciotti di ieri – non siamo niente senza relazione e, di come lui, abbia passato una vita ad imparare dagli emarginati-.” Ha detto il Vice Sindaco Bosi “La disabilità, soprattutto nel mondo dello sport, è stata una condizione che per lungo tempo ha messo ai margini. In questa città, dove Gioco Polisportiva si occupa di aprire strade sportive a ragazzi e ragazze con disabilità, dal 1983, con un’attività pioniera si semina, oggi, ricerca di felicità e speranza ogni giorno”. “L’attività sportiva non fa parte di un percorso di cura” ha sottolineato Elena Saccenti “ma di un percorso di vita e di inclusione, Parmanauti nelle sue pagine racconta storie di normalità e di benessere un tempo impensabili. E’ una bella occasione questa per trovarsi con tante persone coinvolte nelle tante collaborazioni sul territorio in questo senso”.