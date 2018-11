Continua la rassegna “Viva i diritti! Performance e azioni teatrali dedicate ai diritti umani”

Nell’ambito della rassegna, “Parma città dei diritti”, volta a celebrare i 70 anni dalla firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, proseguono le iniziative promosse dall’Assessorato alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini in collaborazione con realtà teatrali e associative del territorio.

Venerdì 30 novembre, Zona Franca presenta, in piazzale Lubiana, dalle 9.30 alle 13, “In alto mare”. Si tratta di una performance teatrale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’accoglienza e favorire la diffusione dei concetti di dignità sociale e di inclusione. Il racconto è tratto da testimonianze dirette di donne e uomini fuggiti/e da Paesi in guerra richiedenti asilo.

Sabato 1 dicembre, Fa.Ce. presenta, sotto i Portici del Grano, in piazza Garibaldi, dalle 15.30 alle 17.30, “Lavorare stanca? Verso la realizzazione di un film”. E’ prevista la proiezione del video con esperienze di lavoro con persone disabili: raccolte di interviste a persone con disabilità, familiari e cittadinanza, utili alla realizzazione di un docu-film.