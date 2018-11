Un’anzianità inattesa a Parma

Mentre l’amministrazione della Città è impegnata a fare valutazioni sulla manovra economica del Governo nazionale, noi della CasadelleIdee riteniamo necessario invece occuparci di problemi che mettono in crisi la salvaguardia e la tutela di servizi che vengono erogati ai cittadini in condizioni di fragilità come gli Anziani. La situazione degli anziani in Città deve essere un tema sempre attuale perché vede protagonista una fetta importante della nostra Cittadinanza.

In agosto, quando eravamo tutti presi dalle vacanze, è uscito un articolo che informava dell’esistenza di una lista d’attesa di 300 anziani per un assegnazione di un posto in una delle case protette presente nel nostro Comune ; questo a fronte di 700 posti accreditati a Parma, con 28 milioni di euro stanziati dal Comune ogni anno . Nell’articolo si capiva inoltre che erano in arrivo nuovi investimenti.

La nostra assessora dichiarava inoltre “Serve un incremento del Fondo regionale».

Come sempre la soluzione la devono trovare gli altri ; a noi viene invece da chiedere se è stato fatto tutto il possibile per soddisfare la necessità di queste 300 famiglie. Ricordiamo anche che il coefficiente di non autosufficienza è oggi sotto parametro a Parma. Sarebbe un obiettivo nobile riallinearsi al parametro regionale!!

La cifra stanziata ogni anno per questa tematica sarà forse da incrementare?

A che punto siamo e come si pensa di intervenire per azzerare questa lista d’attesa?

Di sicuro non si potrà più rispondere a queste persone con le promesse usate nell’ultima campagna elettorale dove si annunciava la riqualificazione del Romanini-Stuard con posti a valenza sanitaria e specializzazioni di servizi addirittura per le DEMENZE ( ci vuole coraggio a prendere in giro i 6600 persone in Parma Città che soffrono della famiglia di questa patologia).

Promessa ridimensionata dal rappresentante supremo dell’ attuale Governo della Città appena sette mesi dopo nel suo discorso di Sant’Ilario. La riqualificazione del Romanini-Stuard è passata subito a riutilizzo della struttura dai tempi nebulosi.

Crediamo che il Comune debba mettere in atto degli interventi per risolvere il problema evidenziato; una grande Città che si rispetti cerca di valorizzare la solidarietà, la cura e l’ assistenza per la popolazione Anziana che ha contribuito a renderla grande a sua volta.

Lacasadelleidee Parma