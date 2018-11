Sabbie narranti, la magia della sand artist Nadia Ischia in scena a San Secondo

La magia delle mani che sfiorano la sabbia fondendosi con musica e parole, fino a diventare “Sabbie narranti”. È questo il titolo dello spettacolo portato in scena dalla sand artist Nadia Ischia insieme alla poesia e alla musica di Chiara Trapanese, in programma domenica 2 dicembre alle ore 16 all’Oratorio di San Secondo, in via Repubblica 3.

Filastrocche, poesie, canzoni si alterneranno in un racconto fatto di immagini che compaiono e spariscono nella sabbia, in una specie di dipinto che prenderà forma grazie alla maestria e alla delicatezza dalla sand artist.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Gaibazzi-Cavalli con il patrocinio del Comune e vuole creare un momento ludico ed emozionale dedicato a tutte le famiglie, il cui incasso sarò devoluto alla Scuola per l’Infanzia e al Nido di San Secondo per realizzare nuovi progetti didattici.