Ringraziamento all’Associazione Terzo Tempo per la doppia donazione all’Ospedale di Vaio

Una nuova doppia donazione per l’Ospedale di Vaio arriva dall’Associazione Terzo Tempo di Fidenza a favore dell’U.O. di Medicina d’Urgenza e dell’U.O. di Pediatria.

Nel dettaglio, si tratta di due pompe siringa del valore di 2.000 euro, un dispositivo elettrico utile per la somministrazione dei farmaci. Una donazione, questa, che ha un significato davvero speciale. Le due attrezzature, infatti, sono regalate in memoria di Simona Dallaromanina, infermiera che ha lavorato all’U.O. di Medicina d’Urgenza dalla sua apertura, fino a quando la malattia, due anni fa, l’ha portata via.

“Solare, sensibile, sempre pronta alla battuta … Simona è stata la collega che ognuno desidera avere – racconta Daria Fratta, promotrice dell’iniziativa per l’Associazione Terzo Tempo ed ex infermiera dell’U.O. di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Vaio – Fino a che la malattia glielo ha permesso, Simona ha continuato a passare in Ospedale, anche solo per un saluto: il suo nome è rimasto segnato nei turni di servizio, fino all’ultimo. Il suo sorriso è immagine indelebile in chi ha avuto il privilegio di incontrarla. Le due targhette con il suo nome apposte alle pompe siringa vogliono essere la testimonianza del grande affetto che tutti noi abbiamo per la professionista e l’amica che è stata”.

Ma la generosità dell’Associazione Terzo Tempo non si ferma qui. Grazie alla partecipazione all’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” promossa dalle librerie “Giunti al punto” l’Associazione ha acquistato per l’U.O. di Pediatria una biblioteca. I libri, del valore di circa 600 euro, sono quindi disponibili per i piccoli pazienti sia negli ambulatori che all’Osservazione Breve Pediatrica. Alla realizzazione della biblioteca hanno contribuito anche singoli cittadini, ai quali va il ringraziamento dell’Azienda USL.

Oggi alla cerimonia sono presenti per l’Azienda USL Elena Saccenti, direttore generale, Giuseppina Frattini, direttore sanitario, Gianni Rastelli, direttore U.O. Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso con la sua équipe, Pierluigi Bacchini, direttore dell’U.O. di Pediatria con le sua équipe; Michele, marito di Simona Dallaromanina; Andrea Massari, Sindaco di Fidenza, Giorgio Pigazzani, vice Sindaco di Salsomaggiore; per l’Associazione Terzo Tempo Silvia Bontempi, vice presidente, Daria Fratta, Lorenzo Fallini, socio e Lorenza Cogato, tesoriera; rappresentanti delle Associazioni di volontariato locale.