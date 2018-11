Sabato 24 presso la Biblioteca Manara di Borgotaro è stato presentato il libro “La Lega di Salvini: estrema destra di governo”, alla presenza degli autori Gianluca Passarelli e Dario Tuorto. Il volume è già stato presentato con Emma Bonino a Roma e con Graziano Delrio a Bologna.

Il volume, della Casa Editrice Il Mulino, ripercorre la storia del partito e analizza la scelta di posizionarsi nell’area della destra: una virata che ha consentito al partito di legittimarsi come forza trainante della coalizione conservatrice, tanto da stravolgerne l’assetto indebolendo l’area moderata. Nello scenario emerso con il voto del 2018 la Lega compete con l’altra formazione anti-establishment, il Movimento 5 Stelle, nel tentativo di monopolizzare il disagio economico e il disorientamento elettorale e di ricomporre, sul piano socio-territoriale, le istanze di cambiamento avanzate dagli elettori. Uno scenario inedito in cui due frères-ennemis si disputano l’egemonia politica e culturale in Italia.

Gianluca Passarelli è professore associato di Scienza politica nella Sapienza-Università di Roma. È ricercatore dell’Istituto Cattaneo e membro di ITANES (Italian National Election Studies). Tra i suoi libri ricordiamo «The Presidentialization of Political Parties» (Palgrave, 2015). Dario Tuorto è professore associato nell’Università di Bologna e fa parte del Comitato scientifico di ITANES (Italian National Election Studies). Per il Mulino ha di recente pubblicato «L’attimo fuggente. Giovani e voto in Italia, tra continuità e cambiamento» (2018).

Evento è stato promosso dall’Associazione Culturale “Montagna Ovest”.