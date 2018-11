Il presidente della Provincia Rossi ha assegnato le deleghe. Alessandro Garbasi è vice presidente

Il Presidente della Provincia Diego Rossi ha nominato Alessandro Garbasi Vice presidente e ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali.

Le deleghe consistono in incarichi di studio e collaborazione col Presidente.

A Garbasi è stata anche assegnato l’incarico a sovraintendere al Coordinamento Parchi e Sport.

Giovanni Bertocchi è il nuovo Delegato alla Viabilità.

A Gianpaolo Cantoni vanno Pianificazione, Programmazione, Partecipate, Coordinamento Attività produttive.

Giuseppe Delsante si occuperà di Infrastrutture, Coordinamento Politiche per la Montagna.

Ferdinando De Maria è il Delegato a Coordinamento Politiche turistiche, Coordinamento Progetti internazionali e Progettazione europea.

Ad Andrea Mari è stato assegnato il Coordinamento delle Politiche per l’agricoltura, e il Coordinamento Caccia e pesca.

Aldo Spina è stato incaricato di sovraintendere alla Programmazione scolastica e all’Edilizia scolastica.

Alessandro Tassi-Carboni si occuperà di Patrimonio, Pari opportunità e Diritti civili, Coordinamento Protezione civile e Difesa del suolo.

A Marco Trevisan il Coordinamento Ambiente, Coordinamento Rapporti con Enti Regolatori Servizi pubblici, Coordinamento Cultura.

La programmazione degli interventi destinati al settore Viabilità sarà concordata in una “cabina di regia” composta dal Vice Presidente dell’Ente e dai Consiglieri delegati alle materie Viabilità e Infrastrutture.

Il Presidente Rossi ha tenuto per sé Bilancio, Personale e organizzazione, Statistica.

“Il clima di collaborazione tra i consiglieri delegati è molto buono – ha dichiarato il Presidente Rossi – e questo crea le condizioni favorevoli per iniziare il lavoro di rilancio delle attività della Provincia.”

Nella foto: Da sinistra De Maria, Mari, Delsante, Garbasi, Cantoni, Trevisan, Bertocchi, Alfieri, Rossi, Tassi-Carboni