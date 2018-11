Danneggia con la sua auto segnaletica stradale, spazi verdi, manufatti e si allontana. Gli agenti della PM lo identificano

Il costante e quotidiano monitoraggio del territorio da parte degli Operatori del distaccamento di San Leonardo della Polizia Municipale di Parma, ha portato all’identificazione di un’automobilista che, dopo aver gravemente danneggiato parte della segnaletica stradale, alcuni manufatti e alcuni spazi di verde pubblico nella notte tra il 23 e il 24 novembre, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Il 24 mattina una pattuglia durante un controllo, nel percorrere viale Europa, ha notato che, in corrispondenza della rotatoria con il ponte Nord, parte della segnaletica stradale era divelta. Gli agenti hanno così deciso di effettuare un controllo più approfondito dell’area che presentava molti frammenti di plastica appartenenti ad un veicolo sia sul manto stradale che all’interno dell’area verde della rotonda nella quale hanno rinvenuto anche la targa anteriore di un’autovettura.

Gli agenti hanno ricostruito, seguendo i rottami lasciati sull’asfalto, il percorso compiuto dall’auto dopo l’urto, arrivando fino all’intersezione via Trento / via Brescia, dove hanno trovato abbandonato il segnale di toponomastica del Ponte Nuovo incluso il palo di sostegno.

A seguito delle indagini compiute, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’autovettura che era parcheggiata e coperta parzialmente in prossimità della residenza del proprietario, poco distante da via Trento. La PM ha identificato il conducente si tratta di un cittadino ventinovenne straniero ed ha proceduto nei termini previsti dalla legge per il danneggiamento causato nella notte.