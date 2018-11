Epatite C al centro dialisi di Borgotaro, Cardinali: “L’Azienda faccia luce su quanto accaduto”

“Ho appreso con molto stupore ed ovviamente con preoccupazione la notizia dei quattro pazienti dializzati dell’ospedale di Borgotaro che hanno contratto l’epatite C”. Esordisce così il consigliere regionale Alessandro Cardinali, venuto a conoscenza da poco dei quattro contagi.

“Nell’esprimere la mia vicinanza ai malati ed ai loro familiari – continua Cardinali – , chiedo fermamente che l’Azienda ASL continui nel percorso iniziato con l’istituzione di due commissioni di indagine in modo che, in collaborazione con la Procura, si possa fare luce sulle cause che hanno determinato la propagazione del virus e nel contempo continui a dare massima assistenza ai pazienti ed alle loro famiglie”.

“Il nostro centro dialisi – prosegue il consigliere Valtarese – è un servizio fondamentale per il territorio perché evita infiniti e stancanti viaggi – più volte a settimana – a tutti i dializzati della valle ed è un servizio composto da professionisti seri e capaci che lavorano con la massima responsabilità”.

“Ritengo, pertanto, fondamentale – conclude Cardinali – che, nel massimo rispetto e nell’interesse dei pazienti, ma anche della professionalità del personale del centro dialisi, l’Azienda presti il massimo impegno e le migliori competenze a livello provinciale perché si prosegua nella normalità e si faccia quanto prima chiarezza su quanto accaduto”.