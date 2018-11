Premio Anmic Parma 2018: riconoscimenti a Malangone e Cai

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, la sezione provinciale dell’Anmic consegna il “Premio Anmic Parma 2018” a Gerardo Malangone, imprenditore nel settore degli ausili per disabili che si è distinto anche nel volontariato e nel sociale con alcune donazioni di strumenti o di esperienze in favore di strutture o persone con disabilità del territorio.

La cerimonia di consegna avrà luogo lunedì 3 dicembre, alle 18, all’auditorium dell’Assistenza Pubblica (via Gorizia 2/a).

Anche quest’anno il premio Anmic prevede una menzione speciale: andrà al Cai Parma, per il progetto “Montagnaterapia” che, dal 2010, porta persone con disabilità all’aria aperta soprattutto attraverso escursionismo, ma anche arrampicata, bici e rafting, rendendo possibile, attraverso l’utilizzo di mezzi adeguati e volontari preparati, quanto sembra impossibile.

Il “Premio Anmic Parma” è un riconoscimento destinato a persone con disabilità che abbiano contribuito, nel loro settore di riferimento, alla crescita della comunità. Nel 2016 è stato assegnato alla sportiva Giulia Ghiretti, nel 2017 al medico Giancarlo Izzi (menzione speciale alla scrittrice Maria Teresa Rinaldi).

Alla cerimonia di premiazione, aperta alla cittadinanza e condotta dal giornalista Giuseppe Milano, interverranno le istituzioni cittadine.