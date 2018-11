Corsaro (Pd): “Provo disgusto per la propaganda dello spray al peperoncino contro la violenza sulle donne”

Spray al peperoncino nel giorno contro la violenza sulle donne.

Eh niente, proprio mi è impossibile scacciare il senso di disgusto.

Mi sembra incredibile che si possa anche solo pensare di affrontare in questo modo un dramma che vede la quasi totalità delle vittime aggredite dai propri uomini e in un contesto familiare o di relazione affettiva (si dice femminicidio proprio per il tipo di rapporto che esiste tra vittima e carnefice).

Certo, contro aggressioni da parte di sconosciuti, l’urticante può rappresentare uno strumento di difesa o contribuire a infondere una sensazione di sicurezza, ma questo non può bastare e, ancor più, non può essere usato per propaganda di “Bassa” Lega in un giorno che urla l’urgenza di un impegno serio, costante per la costruzione della necessaria cultura di civiltà.

Sono allergica al benaltrismo ma, davvero, occorre altra soluzione a fronte dell’orrore che vivono e di cui muoiono troppe donne. Il peperoncino, il Sindaco di Fontevivo lo ha spruzzato in faccia alla dignità di tutti.

Gabriella Corsaro

Segretaria Circolo PD Parma-Oltretorrente

Resp.le Organizzazione e Legalitá PDParma