Il Consiglio comunale di Colorno vota la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Giovedì 29 novembre il Consiglio comunale di Colorno (PR) voterà per togliere la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che fu conferita, sempre con voto del consiglio, il 19 maggio del 1924.

A distanza di 94 anni, in un Comune da sempre governato da partiti di sinistra in cui il PCI era fortissimo, è stato depositato l’ordine del giorno dal titolo “Revoca del conferimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini”.

A favore si sono schierati il Pd e Anpi. A favore pure il M5S, che però non ha alcun rappresentante in Consiglio comunale. Pure la Lega e Forza Italia non hanno un proprio gruppo consiliare nel Consiglio comunale di Colorno.