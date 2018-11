Una talentuosa designer di borse: Silvia Gatti

Silvia Gatti è una talentuosa designer di borse che non sta mai ferma: poliedrica, raffinata, ribelle e sognatrice al tempo stesso.

Una gavetta lunga, fatta di viaggi e di piccoli grandi traguardi sino alla vetta più grande, la fondazione del suo marchio SG83, le sue iniziali abbreviate e l’anno di nascita. Lo scorso anno ha registrato il suo marchio, ha portato al suo pubblico le prime creazioni, tutte disegnate da lei e cucite tra Parma e Salsomaggiore dove produce la sua linea.

In questi viaggi itineranti fa conoscere le sue borse e presto ne nasce una iconica, rappresentativa e scoppiettante, che piace a tutte le generazioni, modificabile in quattro funzioni a seconda delle esigenze e dei gusti della protagonista che la porta con sè in ogni occasione. Il suo nome è BB, un omaggio, non scontato, all’iconica Brigitte Bardot. Il lancio di un sito, la creazione di un primo e-commerce online la portano ad avere un pubblico che la segue e che s’ innamora di una linea di borse nuove, fresche, versatili e con attitudini moderne e raffinate, un prodotto artigianale ma ricco di dettagli lussuosi e pregiati.

Il percorso con la valigia in mano e una delle sue creazioni continuano sino che a settembre di quest’anno partecipa all’HOMI di Milano in occasione dell’ apertura della fashion week come designer emergente di borse. Il pubblico è interessato, i buyer di moda restano colpiti da quel messaggio che è racchiuso nella collezione di borse ‘’ Around the Future’’ ossia un viaggio introno al futuro senza dimenticare la storia, le proprie origini e il proprio sapere. Ogni borsa da lei disegnata è un incastro di colori come i quadri neoplastici di Piet Mondrian o il cubo di Rubik.

Ogni borsa ha una storia, un aneddoto che andrebbe narrato, un concetto privato che è cucito nell’intimità della borsa. Di recente Silvia Gatti ha realizzato insieme al fotografo Jonatan Lorilla uno shooting fotografico, dove la stazione di Parma è diventato il perfetto set per uno shooting futuristico, dinamico e colorato dove si capisce perfettamente che il futuro sarà fatto di sogni che si incastrano, di alchimie e di storie di vita da racchiudere in borse diverse… poco importa se l’ambientazione si organizzi nel cantiere di un parcheggio o tra i carrelli di un supermercato: le sue borse sono il perfetto connubio tra il vivere moderno e la bellezza dell’arte. Per il futuro Silvia sta progettando nuove presentazioni infatti sarà facile incontrarla nei prossimi mesi tra Roma e Parigi dove ha in serbo grandi novità.

Michele Vignali