Il Pd di Parma contro la violenza di genere: “Apprezziamo la mozione di Lucia Annibali”

In occasione della giornata internazionale sulla violenza di genere, sabato 24 novembre le donne e gli uomini del PD provinciale e comunale hanno organizzato in centro città un animato banchetto informativo, cui era presente l’on. Andrea Orlando, sulle principali leggi varate dei governi PD negli ultimi anni e sulle proposte al Governo contenute nella mozione (prima firmataria Lucia Annibali) approvate alla Camera pochi giorni fa.

Sono stati diffusi anche i dati nazionali, regionali e locali sulla violenza di genere, che danno un quadro molto preoccupante della dimensione del fenomeno: in regione 24 femminicidi in tre anni; a Parma 18 femminicidi in 12 anni e solo quest’anno 250 donne hanno subito violenza. Positivo è l’aumento in Emilia Romagna delle donne che decidono di denunciare: segno di consapevolezza, coraggio e fiducia in una rete di sostegno che non le lascia sole.

I segnali che provengono dal nuovo Governo non sono positivi: pesanti tagli di risorse per le pari opportunità (1,5 milioni nei prossimi 3 anni), per le vittime di reati violenti e per gli orfani di femminicidio.

Molte le proposte contenute nella mozione Annibali, di seguito alcune: sostegno alle linee guida per l’assistenza sociosanitaria in pronto soccorso alle donne che subiscono violenza; coordinamento dei processi penale, civile e procedimenti presso i tribunali per i minorenni; puntare sull’educazione scolastica e sulla formazione specifica per tutti coloro che hanno a che fare con la vittima di violenza (forze dell’ordine, magistrati, vigili, sanitari); invertire la rotta intrapresa dal Governo incrementando le risorse destinate al Fondo per le pari opportunità, al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo anti-tratta e in generale a tutte le politiche per la promozione della parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne.

Inoltre, garanzia di trattazione prioritaria dei procedimenti di tutti i tipi di violenza sulle donne (non solo quella domestica come proposto dal decreto Salvini) come già previsto nella Legge 119/2013, e protezione alla vittima anche in ambito processuale.

Moltissimi cittadini si sono fermati per avere informazioni, dimostrando grande apprezzamento per la nostra iniziativa di sensibilizzazione.

Segreteria Provinciale Pd Parma