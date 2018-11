Forza Italia Giovani Parma: “Provincia da riformare”

Si è svolta nei giorni scorsi l’assegnazione delle cariche ad assessori e consiglieri della Provincia di Parma, guidata dal neoeletto Diego Rossi.

Il coordinatore provinciale di ForzaItalia Giovani Nicolas Brigati riporta alla luce alcune problematiche dell’ente che, ad oggi, impediscono un lavoro puntuale e preciso sul territorio: “La riforma Delrio – spiega Brigati – ha fortemente penalizzato l’ente provinciale, riducendolo ad un ‘fantoccio’ che non ha possibilità di azione. La cosa più triste di questa riforma è, inoltre, la mancanza di diritto di voto dei cittadini che non possono più scegliere i loro rappresentanti ma che, di fatto, devono accettare quelli che gli vengono imposti dalle amministrazioni comunali con un voto ponderato che, nel nostro caso, da pieni poteri al Comune di Parma”.

Per Brigati la Provincia è così diventata un organo svuotato dai suoi poteri, che non riesce a sopperire ai bisogni e alle necessità del territorio: “Basta guardarsi intorno per capire che qualcosa non funziona – continua il coordinatore di FI Giovani – strade e ponti sono ridotti al colabrodo e non ci sono soldi per sistemarle”. L’allusione è chiara al Ponte di Colorno-Casalmaggiore la cui chiusura “sta creando non pochi disagi ai pendolari e ai lavoratori dell’indotto della Bassa parmense” e al Ponte Verdi di Ragazzola i cui lavori non sono ancora partiti e si continua a viaggiare, da mesi, con un senso unico alternato che provoca lunghi code sia sul versante parmense sia su quello cremonese.

“Non dobbiamo dimenticarci – prosegue – della montagna: con le piogge arriveranno anche le frane e i dissesti a cui bisognerà porre un rimedio che non riusciranno a porre. La prevenzione sarebbe l’arma migliore, certo, ma con che soldi?”. La stessa situazione si verifica nella manutenzione dei plessi scolastici, sempre meno curati e spesso con problemi evidenti che non si riescono a risolvere in tempi brevi. “La Provincia – conclude Nicolas Brigati – va riformata: eliminata la riforma Delrio e ridato potere all’ente e voto ai cittadini. Solo così potrà realmente riprendere la sua funzione”.