Sospesa la licenza del Dadaumpa per episodi di violenza dentro e fuori il locale

Prosegue l’attività di controllo svolta dalle forze di Polizia, in collaborazione con altri Enti, finalizzata a verificare la correttezza nella conduzione di attività economiche ed altro.

In tale ottica, sempre su disposizione del Questore, nella notte tra il 23 ed il 24 novembre sono stati effettuati controlli ai quali hanno partecipato, oltre al personale della Questura, anche personale della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, del S.I.A.N. dell’AUSL, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

I controlli hanno riguardato alcuni pubblici esercizi cittadini.

L’attività ha portato all’accertamento ed alla contestazione di violazioni amministrative da parte della P.M. (pubblicità dei prezzi, cartellonistica per il divieto di fumo, strumentazione per la misurazione del tasso alcolemico, diffusione di musica senza autorizzazione o non in conformità alle prescrizioni, ecc); da parte dell’AUSL, con prescrizioni per l’osservanza di norme igieniche; da parte dell’Ispettorato del Lavoro con riscontro di lavoratori non regolari e conseguente sospensione differita dell’attività e sanzione amministrativa; da parte della Guardia di Finanza con sanzioni in materia di registratori di cassa e mancata emissione di scontrini.

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ha anche accompagnato in ufficio due cittadini stranieri per notifiche e verifica della loro posizione sul T.N..

Nel corso di detto servizio sono state identificate e controllate 12 persone, controllati 4 pubblici esercizi, accertate 12 violazioni con sanzioni per complessivi € 4.700 circa.

Nella finalità di garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito cittadino, il Questore di Parma, nella mattinata odierna, ha adottato un provvedimento ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), con il quale è stata disposta la sospensione della licenza della discoteca denominata “Dadaumpa”, ubicata a Parma in via Emilio Lepido nr. 48/A, per un periodo di 7 (sette) giorni.

Il provvedimento, eseguito da personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, è stato adottato a seguito del verificarsi di vari episodi di violenza avvenuti all’interno del locale e nelle sue pertinenze, l’ultimo dei quali ha visto un frequentatore dello stesso aggredito e picchiato con lesioni guaribili in 30 giorni, oltre alla presenza di soggetti gravati da pregiudizi di polizia e/o penali.