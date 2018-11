E’ nato il Gruppo +Europa Parma

Lo scorso sabato, 24 novembre, si è costituito ufficialmente presso la Corale Verdi, il Gruppo +Europa Parma, alla presenza di una trentina di cittadini, di Benedetto della Vedova (Coordinatore Nazionale +E), Valerio Federico (ex Tesoriere di Radicali Italiani, ora nel Coordinamento +E) e il Consigliere Comunale Marco Maria Freddi che introduce i lavori.

Il comitato, nato spontaneamente durante la campagna elettorale e che è riuscito ad ottenere l’ottimo risultato del 5,5% in città (alle spalle solo dei 4 partiti maggiori), ha continuato a portare avanti molte iniziative anche nei mesi successivi e prima della costituzione ufficiale come Gruppo, tra cui la Mobilitazione per il Testamento Biologico e la Campagna Welcoming Europe.

Durante l’Assemblea Fondativa, Della Vedova e Valerio Federico hanno espresso un grande augurio e pieno sostengo al nuovo Gruppo di Parma, tra i tanti che stanno nascendo in tutta Italia, infatti la stessa mattina Della Vedova si trovava alla costituzione del Gruppo di Padova, e hanno analizzato a fondo gli impatti della manovra del Governo giallo-verde, che pretende di ignorare la situazione economica e sociale di questo paese, facendo una manovra irresponsabile che deruba risorse alle presenti e future giovani generazioni al fine di elargire una ingente quantità di risorse, presi a debito, in modo improduttivo e assistenzialista.

Ma +Europa prende le distanze ed è alternativa anche dalla politica dei 40 anni precedenti e vuole lottare per quelle riforme radicali dell’Unione Europea che neanche i governi progressisti ed “europeisti” hanno avuto la forza, il coraggio e la lungimiranza di fare.

La riforma delle Istituzioni Europe in ottica democratica, una Politica Comune in tema di difesa, immigrazione, debito e fisco.

Al termine dell’Assemblea sono state elette le cariche sociali.

Luca Amadasi è stato scelto come Coordinatore del Gruppo, Marco Maria Freddi sarà il Tesoriere mente Marco Mirabile è stato indicato come Responsabile Comunicazione.