La Polizia ha preso il pirata della strada di Collecchio

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato in stato di libertà un conducente coinvolto in incidente stradale verificatosi il giorno 28 Novembre sulla SS 62 località Stradella Comune di Collecchio intersezione S.p. 15 che si era dato alla fuga dopo aver investito il conducente di un velocipede che, in conseguenza del fatto è stato ricoverato presso l’ Ospedale Maggiore di Parma con 30 giorni di prognosi.

In particolare, una pattuglia del Distaccamento di Fidenza era intervenuta per il rilevo del sinistro che si era verificato e sul posto aveva rinvenuto esclusivamente il velocipede condotto da un ventitreenne originario del Mali, che si trova tuttora ricoverato all’ Ospedale Maggiore di Parma e lo specchietto retrovisore di un’autovettura.

Gli accertamenti compiuti dal personale del Distaccamento di Fidenza coordinato dal Comandante del Reparto medesimo, che si è avvalso anche della collaborazione della Polizia Municipale Unione Pedemontana , hanno permesso di accertare che lo specchietto sottoposto a sequestro, appartiene ad un’Audi Modello Q7; si è proceduto pertanto ad un dettagliato screening per tipologia di veicolo, che grazie all’acume investigativo degli operanti, ha permesso di risalire nella giornata di ieri al conducente responsabile: un trentenne residente nella zona appenninica della nostra provincia.

Il medesimo è stato denunciato in stato di libertà per fuga ed omissione di soccorso e il veicolo sottoposto a sequestro ai fini probatori.

La normativa sulla fuga introdotta dalla legge 41/2016 è particolarmente aspra in quanto prevede per i casi di fuga l’aumento della pena da 1/2 a 2/3.