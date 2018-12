“C’è una balena spiaggiata sulla Parma: che fare?”

Lunedì 3 dicembre, alle ore 17.00, presso la Sala Ponte Romano del sottopasso di Via Mazzini, si terrà un incontro pubblico sul Ponte Nord di Parma metaforicamente intitolato: “C’è una balena spiaggiata sulla Parma, inizia a decomporsi: cosa vogliamo fare?”

É accertato che i parmigiani vedono con occhi diversi la grande struttura in elevazione sulla Parma, nota come Ponte Nord, un’opera ideata come “ponte abitabile” dove ospitare funzioni pubbliche e del terzo settore. La necessità di ottenere le necessarie autorizzazioni urbanistiche ha portato all’abbandono del progetto iniziale e alla realizzazione dell’attuale configurazione inaugurata nel 2012. Di quando in quando si levano voci che ne reclamano l’abbattimento. Al proposito vale precisare che si parla di circa 30mila metri cubi di vetro e acciaio, costati al pubblico 22-25milioni di Euro, e che estremamente costosa sarebbe la demolizione.

Un punto è certo. L’insediamento di “funzioni stabili” su un ponte di nuova costruzione non è in nessun modo autorizzabile. Secondo alcuni sarebbe possibile intervenire con un nuovo progetto sul volume costruito e nuove destinazioni di “uso temporaneo”, una soluzione che comunque richiederebbe una deroga da parte del governo nazionale.

Una proposta in questo senso è stata fatta da: Centro Acque dell’Università di Parma, ARPAE Area Idrografia e Idrologia, AdB fiume Po e AIPo. Partendo dal fatto che gli organismi tecnici di governo delle acque del bacino padano sono tutti insediati a Parma, il Ponte Nord potrebbe ospitare un Science Center dell’Acqua, ossia un contenitore culturale sull’acqua di livello internazionale. Si tratterebbe quindi di fare la valutazione di fattibilità di un investimento in cultura, puntando su soluzioni gestionali innovative, capaci anche di produrre apprezzabili entrate e importanti ricadute sull’economia cittadina.

In ogni caso occorre reagire all’abbandono del Ponte Nord, occorre che Parma non assista indifferente al suo degrado. Di questo di tratterà lunedì 3 dicembre pv nell’ambito della XXIII edizione di Scritture d’Acqua con l’obiettivo di raccogliere contributi iniziando a scrivere su una pagina bianca. Nello spirito della manifestazione, il protagonista sarà il pubblico durante il dibattitto che seguirà le brevi relazioni introduttive tenute da:

Renzo Valloni e Francesco Puma – Centro Acque Università di Parma

Elisabetta Quaranta – Presidentessa I Commissione Urbanistica Comune di Parma

Riccardo Tonioli – Architetto in Parma.