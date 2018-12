Bollino antifascista? Forza Nuova: “Non ci fermeremo. Non si può ripudiare una parte della storia d’Italia”

Bollino blu, bollino rosa, bollino antifascista e chi più ne ha più ne metta, certo è che il bollino antifascista introdotto da Mister Pizzarotti non spaventa di certo. (leggi)

Non vuole accordare le sale civiche, o fare occupare il suolo pubblico a chi non ripudia il fascismo? Forza Nuova non ci sta, non si può ripudiare una parte della storia d’Italia, e, stamattina, in Strada Mazzini, strada della passeggiata della gente bene di Parma, ha manifestato contro questo accanimento antidemocratico con un volantinaggio.

Forse il Pizzarotti, con questa sua invenzione alquanto rossa, pensava di tarpare le ali a chi non ha paura dei fantasmi ma, ha sortito effetto opposto, molti hanno avvicinato i militanti, in quanto incuriositi dalle uscite non consone di un sindaco pauroso, e hanno chiesto lumi.

Grazie Pizzarotti riesci non i tuoi intenti nefasti a far sbellicare il più delle persone.

I militanti di Forza Nuova, come sempre a volto scoperto, in quanto nulla di anticostituzionale viene fatto, non si fermano e non si fermeranno mai e tanto meno davanti ad un bollino “rosso”.

