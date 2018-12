Festa del Raccolto Urbano: 142 alberi di cachi dislocati in 7 vie cittadine

Si terrà il prossimo weekend la terza edizione della Festa del Raccolto Urbano che anche quest’anno si propone di celebrare il patrimonio storico, culturale e produttivo rappresentato dalle alberature frutticole presenti nell’area urbana di Parma. Si tratta, in questa stagione, di 142 alberi di cachi dislocati in 7 vie cittadine!

Famiglie, cittadini ed associazioni sono invitati a prendere parte al festoso evento, senza nessun limite di età!

I cachi raccolti, che si stima saranno oltre due tonnellate di frutti in totale, saranno distribuiti ai cittadini che prenderanno parte all’iniziativa e donati ai banchi alimentari aderenti all’iniziativa.

Questo il calendario di eventi:

Sabato 8 Dicembre dalle 9:30-16:30: Festa in Via Cremona con raccolta dei cachi in Via Cremona e vie limitrofe (Barili, Boccaccio e Baratta), ristoro, mostra fotografica.

Domenica 9 Dicembre 9:30-13:30: Raccolta in Via Cocconcelli, Via Marchesi e Via Salmi

Opzionale: portare aste raccoglifrutta, cassette della frutta vuote e giubbetto catarifrangente.

I cachi analizzati da un laboratorio certificato, risultano privi di inquinanti e sono pienamente a norma di legge! Qui i risultati delle analisi.

Per maggiori informazioni scrivere a perparmacittaverde@gmail.com e visitare il sito:

http://www.fruttortiparma.it/festaraccoltourbano.html

Facebook: 3ª Festa del Raccolto Urbano

La festa è organizzata da Associazione Culturalmente, ADA Onlus – Associazione Donne Ambientaliste, Associazione Donne di qua e di la, Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti, DESParma – Distretto di Economia Solidale, Emporio Parma , Fruttorti Parma, GUS Gruppo Umana Solidarietà, Legambiente Parma, Liceo Scientifico Marconi, Manifattura Urbana, Mercatiamo, Orti Sociali Cinghio Sud, Parchi del Ducato, PARMA ETICA Festival, Parma Sostenibile, Slow Food Parma, WWF Parma con il patrocinio del Comune di Parma.