E’ stata un successo la cena dedicata al maiale nero di Parma

Un successo la cena dedicata al maiale nero di Parma che si è tenuta nei locali di Arte & Gusto alla quale sono stati abbinati i vini di Allegrini della Valpolicella.

Mercoledì 28 novembre la Wine and Food Academy di Parma alla presenza di un nutrito pubblico di esperti gourmet, ha omaggiato il maiale nero di Parma.

L’evento rientra nel ciclo di cene didattiche che prendono il nome di “Vignaioli e territori s’incontrano a tavola” e si svolge nei locali di Arte & Gusto a Parma. Protagonista e ospite di questa serata è stata la cantina Allegrini situata nel cuore della Valpolicella. L’azienda, il territorio e i vini sono stati introdotti da Alberto Menegazzi Sales Area Manager.

Dietro ai fornelli protagonista della serata è stata come sempre la brigata di cucina di Arte & Gusto, guidata dallo Chef Alfonso Francese che ha stupito i presenti con il menu che segue al quale sono stati abbinati i vini di Allegrini. Antipasti: Polenta croccante con pancetta e salame di maiale nero – Vino in abbinamento: Valpolicella Classico DOC. Primo: Tagliatelle fresche con salsiccia di strolghino e funghi porcini – Vino in abbinamento: Ripasso Valpolicella DOC. Secondo: Tagliata di maiale nero con patate al forno Vino in abbinamento: Amarone della Valpolicella DOCG. Dessert: Pasticceria secca con crema pasticcera – Vino in abbinamento: Recioto della Valpolicella DOCG. Caffè.

***

Allegrini affonda le sue radici a Fumane, nel cuore della Valpolicella Classica, terra di antiche e nobili tradizioni. Documentata a partire dal XVI secolo, la Famiglia Allegrini è dedita alla produzione del vino da generazioni ed è impegnata in prima linea nella valorizzazione e promozione della Valpolicella a sostegno della cultura e dell’identità del proprio territorio.

La Valpolicella è una delle aree più prestigiose del panorama enologico italiano, è stata terra dedita alla viticoltura sin dall’antichità, come conferma l’etimologia del suo stesso nome: val polis cellae significa, infatti, “la valle delle molte cantine”. È situata nel Veneto occidentale, tra Verona e il Lago di Garda, delimitata, a nord, dai Monti Lessini.

La Wine and Food Academy, l’Accademia del vino e del buon cibo italiano nasce a Parma nel 2016 presso il locale gourmand “Arte & Gusto”. Frequentata, sin dal primo momento, da numerosi food lover, giornalisti locali e di tutto il territorio nazionale, questa vera e propria “Officina di Sapori e saperi”, organizza periodicamente incontri con esperti e professionisti del settore, degustazioni di prodotti d’eccellenza, cene tematiche, presentazioni di libri e incontri con i vignaioli.