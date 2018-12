Questa mattina il Gup si è pronunciato, in modo interlocutorio, sulla richiesta della Procura di Parma di rinvio a giudizio del sindaco Pizzarotti per disastro colposo aggravato in merito all’alluvione del 2014.

L’ordinanza firmata dal giudice Mattia Fiorentini invita il pm a riformulare il capo di imputazione. Il reato a carico del primo cittadino era disastro colposo aggravato.

La richiesta di riformulazione vale anche per gli altri imputati.