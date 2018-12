Pizzarotti: “Finisce Parma Protagonista. Di Protagonista, il progetto di Scarpa aveva solo l’ambizione personale”

E’ severo il commento del sindaco Pizzarotti sulle dimissioni del suo ex sfidante Paolo Scarpa alle comunali del 2017: “E così il centrosinistra di Parma continua la sua epopea fiacca e stanca: la politica è “passione” solo se si vince. Se si perde, ci si divide, si saluta e si va a casa con scuse e giustificazioni. Forse anche perché i presupposti dell’unione non erano PER qualcosa, ma CONTRO qualcuno.

Finisce così Parma Protagonista, un progetto che il giorno dopo l’elezione si è spaccato e sfaldato. Di Protagonista, il progetto di Scarpa aveva solo l’ambizione personale.

Ho un’altra idea della politica. Un’altra idea del servizio verso Parma.”