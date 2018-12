La Maison Maroccain della Consulta provinciale degli stranieri inaugura la sede in Oltretorrente

Alcuni giorni fa la Consulta Provinciale degli Stranieri di Parma e l’associazione “La Maison Marocain” hanno inaugurato la nuova sede in via Bixio.

Questo luogo sarà un’occasione d’incontro tra le diverse culture in Oltretorrente.

“Ormai il quartiere da diversi anni sta affrontando un processo difficile di trasformazione, in particolare con problemi legati alla microcriminalità e allo spaccio. Essi però non devono ostacolare la convivenza tra le diverse culture. La promozione del dialogo continuo attraverso incontri sempre più frequenti sono i mezzi da mettere sul campo per facilitare la vita civile in uno dei quartieri più belli di Parma” ha affermato il presidente della Consulta Provinciale Erion Begaj.

Ha partecipato anche il presidente della Consulta dei Popoli del Comune di Parma, Jean Claude Didiba Ngeng: “Queste occasioni sono momenti per conoscersi a vicenda e favorire la collaborazione associativa tra le diverse realtà socio-culturali che possono arricchire la vita del quartiere”.

Per la presidente dell’associazione “La Maison Maroccain” Sabil Bahija “la comunità marocchina di Parma avrà una ‘casa’ dove possono trovare qualcosa del loro paese. Inoltre la sede di via Bixio sarà anche un punto d’incontro per venire incontro alle esigenze linguistiche degli associati”.

Un ringraziamento va a tutte le associazioni delle due Consulte, quella Provinciale e quella dei Popoli del Comune di Parma, per il loro contributo.